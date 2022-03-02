Банк АВВ и Azercell усовершенствовали услугу «ƏDV geri al»

Объединяя возможности со своими партнерами, АВВ облегчает использование услуг для своих клиентов. Банк в сотрудничестве с компанией Azercell реализовал очередной проект в этом направлении. Благодаря интеграции сервисных решений АВВ в мобильное приложение Azercell - «Kabinetim», услуга «ƏDV geri al» от ABB mobile теперь доступна также и в этом приложении. Для использования сервиса достаточно просто перейти в соответствующий раздел приложения и отсканировать QR-код на кассовых чеках. Суммы НДС будут отображаться как в приложении «Kabinetim», так и в АВВ mobile, а это в свою очередь дает пользователям дополнительное приемущество. Пользователи «Kabinetim» также могут перечислить остаток своего баланса НДС на баланс номера Azercell, а также пользоваться платными услугами данного мобильного приложения посредством баланса НДС.

Подобные интеграционные проекты АВВ создают больше новых возможностей для партнеров.

«ƏDV geri al» — услуга по возврату определенной части оплаченного НДС за товары, приобретенные в пунктах розничной торговли или общественного питания в Азербайджане. При оплате по безналичному расчету клиенту возвращаются 15% НДС, а в случае оплаты наличными - 10%.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.