Начаты работы по асфальтированию дороги Барда-Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начались работы по укладке асфальта на дороге Барда-Агдам.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Сегодня начаты работы по укладке асфальта на дороге Барда-Агдам, построенной в соответствии с первой технической категорией, с четырьмя полосами движения, протяженностью 45 км и шириной 26,5 метра", - отметил он.