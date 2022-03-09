Азербайджан и Великобритания обсудили факторы стабильности на энергорынках

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и

торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон обсудили факторы, обусловливающие стабильность на энергетических рынках.

Как сообщает в среду Trend, об этом Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

"Южный газовый коридор" признан уникальным элементом энергетической безопасности", - отметил он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова)

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