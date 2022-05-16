Главное деловое событие для женщин-лидеров Азербайджана SHE Congress возвращается в оффлайн.

18 мая 2022 года в JW Marriott Absheron Baku пройдет четвертый SHE Congress - масштабное международное событие, объединяющим деловых женщин Азербайджана и других стран.

Основанное в 2014 в Киеве, мероприятие, аббревиатура в названии которого расшифровывается как Smart, Happy, Elegant (Умная, Счастливая, Элегантная), с 2017 года трижды с успехом проводилось в Баку и стало местом встречи для более 2500 женщин.

В текущем году конгресс откроет свои двери для более 300 бизнес-женщин из Азербайджана и других стран Европы и Азии.

Цель устроителей, собирающих на сцене и в зале лидеров сегодняшнего и завтрашнего дня в том, чтобы придать взаимное ускорение росту идей, карьер участниц и содействовать сокращению количества барьеров, которые все еще часто сопровождают женскую профессиональную самореализацию.

Татьяна Микаилова, предприниматель и глава Azerbaijan Business Women, которая является движущей силой проекта не только в Азербайджане, но и регионе отметила:

“Содействие полноценной включенности женщин в бизнес, власть, общество - часть моей жизненной миссии и тема, которой я последовательно и постоянно занимаюсь более 10 лет. Один из форматов моих проектов по дайверсити и инклюзии, уже более 5 лет имеет SHE-компонент в своем названии. SHE Congress - самый масштабный по охвату формат ибо в разные годы от 600 до 800 женщин инвестировали по 8 часов к ряду, чтобы вдохновиться, усилиться, получить мотивацию и где-то даже встряску идти вперед смелее и увереннее. Программа этого года наполнена людьми и темами, которые даже во время сильных вызовов, перемен и трансформаций способна вдохновлять тех, кто в зале, да и на сцене, кто открыты к новому”, - подчеркивает Татьяна Микаилова.

В этом году партнерами мероприятия выступили KOB Azerbaijan, USAID, Crimson Education, PASHA Bank и BOSCH Home.

Полная программа конгресса и список участников: SHE agenda 2022.pdf