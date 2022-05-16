В сельхозвыставках в Баку в 2022 г. примут участие сотни компаний из десятков стран мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в сельскохозяйственных выставках в Баку примут участие 449 компаний из 24 стран.

Об этом сказал в понедельник представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли на пресс-конференции, посвященной открытию 15-й юбилейной международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 27-й международной выставки InterFood Azerbaijan, передает Trend.

По его словам, для проведения двух выставок выделена территория площадью более 15 тысяч гектаров.

«В 2022 году в сельскохозяйственных выставках в Баку примут участие 449 компаний из 24 стран, что значительно превышает показатель до пандемии», - сказал Гафарбейли.

Кроме того, представитель министерства отметил, что в нынешнем году в Азербайджане ожидается рост темпов развития сельскохозяйственной отрасли.

«В рамках этих выставок пройдут переговоры между представителями азербайджанских и зарубежных госструктур, что станет дополнительным стимулом для ускорения развития сельского хозяйства», - сказал Гафарбейли.

Отметим, что в Азербайджане отраслевые сельскохозяйственные выставки проводятся на протяжении 15 лет.