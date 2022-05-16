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В AccessBank-е назначен новый Глава Департамента

Экономика Материалы 16 мая 2022 16:28
В AccessBank-е назначен новый Глава Департамента

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С сегодняшнего дня Васиф Ахмедов приступил к исполнению обязанностей Главы Департамента AccessBank-а по работе с малыми и средними бизнесами. До сего времени он занимал должность заместителя главы этого же департамента.

Г-н Ахмедов работает в AccessBank-е 15 лет, с 2007-го года. С 2014 года он работал менеджером по работе с малыми и средними бизнесами в Хырдаланском филиале банка, с 2017 года – Менеджером отдела реструктуризации и восстановления кредитов малых и средних бизнесов при Департамента реструктуризации и взыскания кредитов, а с 2018 года возглавлял отдел по работе с малыми и средними бизнесами при Департаменте малого и среднего бизнеса.

Васиф Ахмедов с отличием окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет со степенью бакалавра и магистра в области экономики и управления.

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