В AccessBank-е назначен новый Глава Департамента

С сегодняшнего дня Васиф Ахмедов приступил к исполнению обязанностей Главы Департамента AccessBank-а по работе с малыми и средними бизнесами. До сего времени он занимал должность заместителя главы этого же департамента.

Г-н Ахмедов работает в AccessBank-е 15 лет, с 2007-го года. С 2014 года он работал менеджером по работе с малыми и средними бизнесами в Хырдаланском филиале банка, с 2017 года – Менеджером отдела реструктуризации и восстановления кредитов малых и средних бизнесов при Департамента реструктуризации и взыскания кредитов, а с 2018 года возглавлял отдел по работе с малыми и средними бизнесами при Департаменте малого и среднего бизнеса.

Васиф Ахмедов с отличием окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет со степенью бакалавра и магистра в области экономики и управления.