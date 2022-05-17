ЕС окажет поддержку 25 тыс. малых и средних предприятий Азербайджана - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является привлекательным бизнес-партнером для ЕС.

Об этом сказал во вторник посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, передает Trend.

По его словам, ЕС высоко оценивает усилия правительства Азербайджана по развитию сферы предпринимательства.

В рамках помощи бизнесу ЕС также окажет поддержку 25 тысячам малых и средних предприятий Азербайджана, отметил посол.

"Хочу призвать компании из ЕС инвестировать в Азербайджан, бизнес-климат в котором в дальнейшем будет развиваться еще успешнее", - сказал Михалко.

Посол добавил, что Азербайджан также является одним из основных энергетических партнеров ЕС.

В этом секторе большую роль играет проект "Южный газовый коридор". Развитие проектов в сфере альтернативной энергетики также имеет большой потенциал, отметил он.

"Связи между ЕС и Азербайджаном с прошлого года укрепились еще больше, наглядным подтверждением чему являются визиты в Баку Шарля Мишеля, Оливера Вархели и, конечно, участие Президента Ильхама Алиева в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в декабре прошлого года", - отметил Михалко.