Растет интерес граждан Азербайджана к объектам недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в апреле 2022 года приобрели в Турции 156 объектов недвижимости, что на 25 больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Об этом сообщает во вторник TurkicWorld со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купле - продаже недвижимости, передает Trend.

По его данным, в январе - апреле 2022 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 382 объекта недвижимости, что на 71 меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

В апреле 2022 года в Турции были проданы 133 058 объектов недвижимости, что на 38,8 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

В отчетный период иностранцы приобрели в Турции 6 447 объектов недвижимости.

Отметим, что граждане Азербайджана в 2021 году приобрели в Турции 1 517 объектов недвижимости, что на 238 больше, чем в 2020 году.