БАКУ /Trend/ - В Зангилане и Физули создаются логистические центры для перевозки грузов.

Об этом сказал журналистам председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев, передает во вторник Trend.

По его словам, в агентство поступила заявка от логистической компании на осуществление предпринимательской деятельности в качестве резидента «Экономической зоны Аразская долина».

«Компания закупила около 50 грузовиков и строит инфраструктуру для запуска предприятия после открытия Зангезурского коридора», - сказал Нуриев.

Кроме того, по словам председателя правления агентства, местные представительства таких компаний, как FedEX, UPS, ASE Express и American Express учредили компанию «Karabakh Logistics».

“Основная цель - осуществление международных грузоперевозок путем создания таможенных складов и формирования собственных центров в аэропортах Зангилана и Физули", - сказал он.