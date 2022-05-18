Азербайджан приветствует израильский бизнес - глава Центра аграрной науки при минсельхозе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приветствуем израильский бизнес в Азербайджане.

Об этом сказал в среду директор Центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Акпер Аббасов на бизнес-форуме Азербайджан-Израиль, передает Trend.

По его словам, в Азербайджане созданы чрезвычайно благоприятная деловая среда и широкие инвестиционные возможности.

Аббасов отметил, что сектор сельского хозяйства в Азербайджане освобожден от налогов, что создает широкие возможности для потенциальных инвесторов.

Он добавил, что правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию освобожденных территорий.

«По инициативе государства Карабах объявлен «зеленой» зоной. В этом смысле сектор сельского хозяйства будет играть большую роль», - отметил Аббасов.