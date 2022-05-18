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В Азербайджане ожидается подписание множества соглашений с израильскими инвесторами

Экономика Материалы 18 мая 2022 16:09
В Азербайджане ожидается подписание множества соглашений с израильскими инвесторами

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается подписание большого количества соглашений с израильскими инвесторами.

Об этом сказал в среду директор Центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Акпер Аббасов, отвечая на вопросы журналистов после бизнес-форума Азербайджан-Израиль, передает Trend.

По его словам, на бизнес-форуме израильские предприятия были ознакомлены с инвестиционными возможностями Азербайджана.

Аббасов добавил, что после деловых встреч ожидается подписание большого количества соглашений между израильскими инвесторами и представителями агросектора Азербайджана.

Напомним, что сегодня состоялся бизнес-форум Азербайджан-Израиль, в котором приняли участие израильские компании, задействованные в ирригации, животноводстве и других секторах сельского хозяйства.

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