В Азербайджане ожидается подписание множества соглашений с израильскими инвесторами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается подписание большого количества соглашений с израильскими инвесторами.

Об этом сказал в среду директор Центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Акпер Аббасов, отвечая на вопросы журналистов после бизнес-форума Азербайджан-Израиль, передает Trend.

По его словам, на бизнес-форуме израильские предприятия были ознакомлены с инвестиционными возможностями Азербайджана.

Аббасов добавил, что после деловых встреч ожидается подписание большого количества соглашений между израильскими инвесторами и представителями агросектора Азербайджана.

Напомним, что сегодня состоялся бизнес-форум Азербайджан-Израиль, в котором приняли участие израильские компании, задействованные в ирригации, животноводстве и других секторах сельского хозяйства.