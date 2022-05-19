ЕС намерен активизировать сотрудничество с Азербайджаном по "Южному газовому коридору"

БАКУ /Trend/ - Европейский союз нацелен на активизацию сотрудничества с Азербайджаном, в особенности по "Южному газовому коридору", сообщает Trend со ссылкой на план REPowerEU, представленный Еврокомиссией.

В ответ на трудности и сбои на мировом энергетическом рынке, вызванные войной в Украине, Еврокомиссия представила план REPowerEU, направленный на энергосбережение, производство экологически чистой электроэнергии и диверсификацию поставок энергоресурсов.

План подкрепляется финансовыми и юридическими мерами по созданию новой энергетической инфраструктуры и системы, в которых нуждается Европа.

"Мы хотим строить долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения, развивать возобновляемые источники энергии и повышать энергоэффективность по всему миру, а также сотрудничать в области экологически чистых технологий и инноваций. Новая энергетическая платформа ЕС будет играть ключевую роль в объединении спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным закупкам газа и водорода", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn