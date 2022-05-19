БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном ожидается подписание проекта соглашения по упрощению транзита.

Об этом сказал в четверг заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов на конференции на тему «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, данный проект был разработан еще в 2016 году таможенными службами Азербайджана, Грузии и Казахстана при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

«Это соглашение подписано между нашей страной и Грузией. Ожидается подписание этого соглашения Казахстаном. Кроме того, запуск этой системы грузинской стороной ожидается уже с 1 января 2023 года», - сказал Гаралов.

Глава управления отметил, что данный проект может стать конкурентоспособным среди аналогичных инициатив.