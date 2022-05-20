Большие скидки на карты банка ABB American Express!

Банк АВВ как единственный партнер международной платежной системы American Express (AMEX) в Азербайджане предоставил прекрасную возможность для приобретения карт AMEX. Кампания, которая продлится до 21 июля позволит получить карты AMEX Green и AMEX Gold в банке с большими скидками, так карту AMEX Express Green можно будет получить всего за 30 манатов вместо 120, а карту AMEX Gold всего за 150 манатов вместо 300 и срок действия карт будет на 3 года.

Во время кампании можно получить карты бесплатно в случае, если на счет AMEX Green Card будет внесена сумма 100 манатов или 100 долларов США, а на счет AMEX Gold 500 манатов или 500 долларов США. Приобрести карты AMEX возможно во всех филиалах и отделениях АВВ или же в режиме онлайн.

Одним из самых больших преимуществ карт AMEX является то, что они дают держателю карты большие скидки в торговых и сервисных точках в разных странах мира. Различные скидки также доступны при использовании программ American Express. Кроме того, с помощью уникальной услуги American Express Concierge, доступной 24/7, можно заранее планировать поездки и легко решать многие вопросы (бронь номера в гостинице, заказ билетов, такси и т. д.). Подробнее узнать о картах AMEX можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.