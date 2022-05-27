Азербайджан и Турция заключили важное соглашение в сфере аэронавигации (ФОТО)

Между провайдерами аэронавигационного обеспечения Азербайджана и Турции подписано важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания, передает Trend со ссылкой на пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Так, в пятницу, 27 мая, документ был подписан между Управлением воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и Главным управлением государственных аэропортов (DHMİ).

При заключении соглашения стороны отметили высокий уровень профессионального взаимодействия двух организаций в деле развития аэронавигационной стратегии, а также тесные дружеские отношения братских стран - Азербайджана и Турции.

Делегация DHMİ во главе с гендиректором и председателем совета директоров Гусейном Кескином, посетившая вышку УВД в Международном аэропорту Гейдар Алиев, была проинформирована о современных технологиях, используемых AZANS. Гости также были ознакомлены с процессом управления полетов на авиашоу, проходящего в столице Азербайджана в рамках фестиваля «TEKNOFEST Azerbaijan».

В сферу деятельности DHMİ входит управление турецкими аэропортами, а также регулирование и контроль воздушного пространства Турции.