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Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)

Экономика Материалы 28 мая 2022 18:02
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран.

Об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава, передает в субботу Trend.

«За последние два года наше агентство провело, и продолжает проводить работу по популяризации нашей страны за рубежом. Результатом этой работы можно считать запуск прямого авиарейса, который поспособствует сближению народов Азербайджана и Польши», - добавил Гасымов.

Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
Запуск прямого авиарейса между Баку и Варшавой поспособствует сближению народов двух стран - агентство по туризму (ФОТО)
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