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АБР видит большой потенциал в азербайджанском рынке - глава представительства

Экономика Материалы 31 мая 2022 13:12
АБР видит большой потенциал в азербайджанском рынке - глава представительства

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) видит большой потенциал в азербайджанском рынке.

Об этом сказала во вторник Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган на организованном банком мероприятии "Фокус на "зеленом" восстановлении – инновационные и инклюзивные стратегии "зеленого" финансирования для Азербайджана".

"У Азербайджана есть большой потенциал для привлечения новой группы инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии", - сказала МакДейган.

Глава представительства также отметила, что АБР намерен продолжить поддерживать Азербайджан в "зеленом" развитии.

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