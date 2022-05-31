АБР видит большой потенциал в азербайджанском рынке - глава представительства

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) видит большой потенциал в азербайджанском рынке.

Об этом сказала во вторник Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган на организованном банком мероприятии "Фокус на "зеленом" восстановлении – инновационные и инклюзивные стратегии "зеленого" финансирования для Азербайджана".

"У Азербайджана есть большой потенциал для привлечения новой группы инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии", - сказала МакДейган.

Глава представительства также отметила, что АБР намерен продолжить поддерживать Азербайджан в "зеленом" развитии.