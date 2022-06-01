БАКУ/Trend/- Сегодня в Азербайджане стартует Бакинская энергетическая неделя, передает в среду Trend.

Бакинская энергетическая неделя, которая пройдет с 1 по 4 июня, объединила под своим брендом 3 крупных мероприятия – 27-ю Международную выставку «Нефть и газ Каспия», 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку «Энергетика и возобновляемая энергия» и Бакинский энергетический форум. В этом году на выставках и форуме примут участие 249 компаний из 30 стран мира.

Среди стран, которые примут участие в форуме, есть США, Германия, Азербайджан, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Нидерланды, Израиль, Испания, Швейцария, Индонезия, Италия, Казахстан, Венгрия, Норвегия, Румыния, Россия, Сербия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Хорватия, Япония, Греция и Узбекистан.

Мероприятие традиционно проводится при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Статус Бакинской энергетической недели также отражается в составе ее спонсоров: ACWA Power, bp, Equinor, Masdar, INPEX, Turkiye Petrolleri, Baker Hughes, Microsoft, PASHA Bank, TechnipFMC, Tenaris, TotalEnergies, Uniper, Azeri MI Drilling, AZFEN, Baku Steel Company, Equinor, Caspian Drilling, Caspian Marine Services Limited, Ernst & Young, Global Energy Azerbaijan Management, Tekfen.

Среди участников будут такие крупные компании, как Schlumberger, Bos Shelf, Equinor, Gazprombank, и другие.

В Бакинской энергетической неделе ожидается участие таких высокопоставленных гостей, как заместитель премьер-министра Республики Сербия (министр горнодобывающей промышленности и энергетики), заместитель премьер-министра Молдовы (министр инфраструктуры и регионального развития), заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии, генеральный директор Генерального директората по энергетике Европейской комиссии, министры энергетики Румынии, Болгарии и Казахстана, министр нефти Исламской Республики Иран, генеральный секретарь Международного энергетического форума, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа, заместитель государственного секретаря итальянского министерства экологического перехода, генеральный директор по нефти и газу Индонезии (Министерство энергетики и минеральных ресурсов), дополнительный секретарь Министерства энергетики Республики Индии, член правления и исполнительный директор (Булгаргаз ЕАД), генеральный директор Консорциума TANAP.

В выставке примут участие национальные павильоны Германии, России и Румынии. Среди нововведений этого года: пилотные проекты в области возобновляемых источников энергии, зона зеленой энергии, морской ветроэнергетический потенциал, Меморандумы о взаимопонимании, зеленый водород и вопросы экспорта.