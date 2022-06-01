Большие радости для детей от AccessBank!

AccessBank запускает акцию по случаю Международного дня защиты детей. В рамках кампании, первые 100 клиентов, купившие детскую карту myCard Junior, получат купоны в McDonalds и Batut Arena. На этом подарки от AccessBank не заканчиваются. Вплоть до 31.08.2022 на все безналичные оплаты посредством myCard Junior, предоставляются купоны в Portal Games и Kinderland.

Акция активна до: 20.06.2022

Для получения дополнительной информации: https://bit.ly/3sHpo0K

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).