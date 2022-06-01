Банк АВВ провел церемонию «Звонок открытия» по случаю эмиссии облигаций в манатах

1 июня 2022 года состоялся «Звонок открытия» по случаю эмиссии облигаций АВВ в национальной валюте. Облигации, выпущеные на сумму 20 миллионов манатов сроком на 2 года и по ставке купона 6% годовых были полностью размещены благодаря спросу со стороны 9 инвесторов. На данной церемонии открытия приняли участие представители Центрального Банка Азербайджана и Бакинской фондовой биржи.

Заместитель Председателя Правления, главный финансовый администратор Наби Алиев сказал, что выпуск облигаций в азербайджанских манатах является историческим днем ​​в деятельности АВВ. Он отметил, что АВВ как системообразующий универсальный банк на протяжении 30 лет активно участвует в формировании многих прогрессивных традиций, как в секторе, так и в бизнес-среде страны в целом. Эмиссия облигаций в манатах является одной из них: «Выпуск облигаций будет служить диверсификации обязательств АВВ, источников финансирования с точки зрения инструментов и сроков. В то же время это шаг к развитию рынков капитала в нашей стране. Мы считаем, что этот шаг будет способствовать развитию финансового сектора, рынка корпоративных ценных бумаг и финансовых инструментов. Он также сыграет особую роль в формировании новых инвестиционных возможностей для граждан и инвесторов». По его словам, учитывая рыночные тенденции и требования клиентов, не исключено, что АВВ в ближайшее время увеличит количество выпусков.

Представитель Центрального Банка Азербайджана Самир Исмаилов рассказал о работе, проделанной за последние годы по развитию рынка ценных бумаг в нашей стране. Он сказал, что такие меры по выбросам свидетельствуют о повышении активности на рынке.

Эльдар Абдуллаев, исполняющий обязанности председателя Бакинской фондовой биржи, также обратил внимание на рост на рынке ценных бумаг. Он отметил, что выпуск облигаций АВВ в манатах окажет положительное влияние на рынок. В конце церемонии прозвучал звонок, символизирующий начало выпуска облигаций.

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