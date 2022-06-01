Южный газовый коридор - это совместный вклад Азербайджана и Великобритании в глобальную энергетическую безопасность - министр

БАКУ /Trend/ - Тесное сотрудничество Азербайджана с Великобританией в переходе к зеленой энергетике имеет большое значение с точки зрения диверсификации отношений в ненефтяном секторе.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на праздновании семидесятилетия правления Королевы Елизаветы II.

«Наше сотрудничество по строительству солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле, а также по другим проектам в области зеленой энергетики и декарбонизации обеспечивает долгосрочное

развитие нашего партнерства в соответствии с мировыми тенденциями», - сказал министр.

По его словам, Азербайджан и Великобритания поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на высоком уровне политического диалога, прочном экономическом сотрудничестве на протяжении последних 30 лет.

«Южный газовый коридор - это наш с Великобританией совместный вклад в глобальную энергетическую безопасность и устойчивость поставок», - отметил Шахбазов.

Он добавил, что Великобритания также поддерживает восстановительные работы и создание зон зеленой энергетики в Карабахе.

Министр выразил надежду, что предстоящее 5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Лондоне будет способствовать развитию потенциальных рамок партнерства.