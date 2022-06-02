Благодаря новейшим технологиям можно будет сберечь более 40% энергии - Baker Hughes

БАКУ /Trend/ - Необходимо сократить потери энергии на фоне растущего потребления.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель и главный исполнительный директор энергетической технологической компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Сегодня глобально требуется большее количество энергии, так как спрос и потребление растут. В то же время энергия должна быть не только чистой, но и надежной», - сказал он.

По словам Симонелли, достичь целей в области устойчивого развития до 2050 года будет очень сложно. Говоря об энергоэффективность, необходимо понимать, что много энергии теряется в процессе.

«Мы видим природный газ в качестве фактора, играющего большую роль. Как энерготехнологическая компания мы можем обеспечить захват CO2 и повторно инъецировать его. У нас уже есть для этого технологии», - добавил он.

Благодаря новейшим технологиям можно будет сберечь более 40 процентов энергии, что внесет вклад в достижение нулевых выбросов, отметил Симонелли.