Развитие Карабаха должно основываться на "зеленой" экономике - директор ПРООН по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Развитие Карабаха должно основываться на "зеленой" экономике.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор ПРООН по Азербайджану Сухроб Ходжиматов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Одной из целей устойчивого развития является именно переход к "зеленой" энергетике. Мы приветствуем идею правительства Азербайджана о создании "зеленой" зоны в Карабахе», - сказал Ходжиматов.

По его словам, ПРООН совместно со Всемирным банком и ЕС организовала миссию по оценке объема восстановительных работ на освобожденных территориях. Первый отчет уже был подготовлен в конце марта текущего года.

Ходжиматов подчеркнул, что процесс разминирования на освобожденных землях все еще остается приоритетной сферой в сотрудничестве Азербайджана и ПРООН.

Он добавил, что ПРООН уже реализовала несколько энергетических проектов с SOCAR, а также ряд проектов с государственным и частным секторами, проекты в сфере водного и сельского хозяйства.