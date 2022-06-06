ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) “AzerGold” приступило к рекультивационным работам на золотоносном месторождении «Агйохуш-1» в Дашкесанском районе.

Так, Акционерное Общество, приоритетом которого является соблюдение соответствующих норм и международных стандартов по охране окружающей среды во всех направлениях деятельности, начало техническое и биологическое восстановление на территории завершенного в эксплуатации месторождения золота. В рамках первого этапа плана рекультивации, утвержденного Агентством Государственной Экологической Экспертизы Министерства Экологии и Природных Ресурсов, осуществлены технические мелиоративные работы в районе бывшего склада пород, восстановлен плодородный слой почвы, на склонах месторождения созданы террасы. Кроме того, на территории проведены работы по биологической мелиорации – озеленительные работы. В рамках следующих этапов проекта планируется продолжить работы по восстановлению земель на других участках рудника. Следует отметить, что это первый в горнодобывающей отрасли страны проект рекультивации земель на завершенном участке золотодобычи.

В рамках рекультивационных работ, начатых накануне 5 июня, Всемирного дня охраны окружающей среды, ЗАО организовало озеленительную акцию, в которой приняли участие сотрудники Общества и компаний-подрядчиков. В результате акции посажено более 600 эльдарских сосен, высажено 200 кг семян клевера и 10 кг семян грецкого ореха, обеспечено агротехническое обслуживание новопосаженным семянан и деревьям.

Отметим, что в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности ЗАО, наряду с социально-экономическими мероприятиями по всесторонней поддержке местного населения в близлежащих к производству территориях, Обществом регулярно проводятся массовые мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. На сегодняшний день на территории месторождения Човдар в Дашкесанском районе высажено более 10 000 деревьев и кустарников, озеленено более 15 гектаров. Кроме того, на площади около 40 га посажено более 100 000 семян саженцев дуба для последующего использования в озеленении.