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ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)

Экономика Материалы 6 июня 2022 10:23
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)

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Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) “AzerGold” приступило к рекультивационным работам на золотоносном месторождении «Агйохуш-1» в Дашкесанском районе.

Так, Акционерное Общество, приоритетом которого является соблюдение соответствующих норм и международных стандартов по охране окружающей среды во всех направлениях деятельности, начало техническое и биологическое восстановление на территории завершенного в эксплуатации месторождения золота. В рамках первого этапа плана рекультивации, утвержденного Агентством Государственной Экологической Экспертизы Министерства Экологии и Природных Ресурсов, осуществлены технические мелиоративные работы в районе бывшего склада пород, восстановлен плодородный слой почвы, на склонах месторождения созданы террасы. Кроме того, на территории проведены работы по биологической мелиорации – озеленительные работы. В рамках следующих этапов проекта планируется продолжить работы по восстановлению земель на других участках рудника. Следует отметить, что это первый в горнодобывающей отрасли страны проект рекультивации земель на завершенном участке золотодобычи.

В рамках рекультивационных работ, начатых накануне 5 июня, Всемирного дня охраны окружающей среды, ЗАО организовало озеленительную акцию, в которой приняли участие сотрудники Общества и компаний-подрядчиков. В результате акции посажено более 600 эльдарских сосен, высажено 200 кг семян клевера и 10 кг семян грецкого ореха, обеспечено агротехническое обслуживание новопосаженным семянан и деревьям.

Отметим, что в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности ЗАО, наряду с социально-экономическими мероприятиями по всесторонней поддержке местного населения в близлежащих к производству территориях, Обществом регулярно проводятся массовые мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. На сегодняшний день на территории месторождения Човдар в Дашкесанском районе высажено более 10 000 деревьев и кустарников, озеленено более 15 гектаров. Кроме того, на площади около 40 га посажено более 100 000 семян саженцев дуба для последующего использования в озеленении.

ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” начало первые рекультивационные работы на золотоносном месторождении (ФОТО)
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