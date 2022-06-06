ASELSAN вносит вклад в развитие Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Флагман оборонпрома Турции - компания ASELSAN продолжает поставки современной технологической продукции в Азербайджан, внося посильный вклад в укрепление военного потенциала и экономики братской страны, передает Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

К поставкам в Азербайджан компания приступила еще в 1990-х гг., в период Первой Карабахской войны. Азербайджанские военные, отстаивающие на передовой исторические земли, в числе прочих, получили рации производства ASELSAN.

После расширения сферы деятельности в Азербайджане в 1998 году была основана компания ASELSAN Bakü - дочерняя компания, находящаяся в полной собственности ASELSAN.

Сегодня ASELSAN посредством «дочки» осуществляет поставки, ремонт обслуживание поставленных систем, а также реализует новые проекты в Азербайджане.

В широкий перечень предлагаемой продукции производства ASELSAN входят различные виды армейской рации, радиопередатчики, системы спутниковой связи и многое другое.

Компания вносит вклад в развитие образования в Азербайджане. Более 15 студентов Азербайджанского технического университета получили возможность в различные периоды пройти стажировку в ASELSAN Baku.

ASELSAN стремится снизить импортозависимость Азербайджана, обеспечить доступ к важнейшим технологиям, укрепить промышленность за счет создания рабочих мест на местах.

В числе приоритетов флагмана турецкого оборонпрома в Азербайджане - помощь в производстве отечественных систем связи.

Продукция ASELSAN ВС Азербайджана широко и эффективно применялась как во время апрельских боев 2016 года, так и в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

В дни войны около 300 инженеров и техников компании оказывали техническую поддержку армии, проводили оперативную установку, техническое обслуживание и ремонт систем ASELSAN.

В повестке дня значится также налаживание совместного производства в Азербайджане.

ASELSAN продолжает переговоры с целью налаживания производства электрооптического изделия A100 на заводе ALOV при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На прошедшем в Баку TEKNOFEST Azerbaijan участникам, посетившим стенд Министерства обороны Азербайджана, была предоставлена ​​возможность пообщаться в видеочате с военными, стоящими на страже на границе.

Посетители связались с пограничниками посредством технологии ASELSAN и получили тем самым возможность поднять им боевой дух.

Продукция ASELSAN широко используется в Азербайджане не только в военной, но и в гражданской сфере.

Многие учреждения и организации в Азербайджане используют профессиональные рации ASELSAN.

ASELSAN планирует внести вклад в восстановление и реконструкцию освобожденных от армянской оккупации районов Азербайджана посредством реализации гражданских проектов.

Компания стремится работать в Азербайджане над стратегически важными гражданскими проектами, такими как умные города, сигнализация и автоматизация.