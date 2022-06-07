Объем перевозки грузов по ТМТМ вырастет в шесть раз до конца 2022 года

БАКУ /Trend/ - Необходимо работать над развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сказал в ходе торгово-экономической миссии посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает во вторник Trend.

По его словам, ожидается, что до конца 2022 года объем перевозки грузов по этому маршруту вырастет в шесть раз.

«В постпандемический период товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном возрос, запущены прямые авиарейсы. Проведение сегодняшней миссии поспособствует еще большему росту торгово-экономического сотрудничества», - сказал Абдыкаримов.

Посол напомнил, что недавно был подписан меморандум о создании Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

«Приглашаю всех предпринимателей принять участие в его работе. Это хорошая платформа для развития не только политических, но и экономических связей»,- сказал он.

Абдыкаримов напомнил, что в августе 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

«В нынешнем году ожидается визит Президента Казахстана в Азербайджан. В ходе визита ожидается подписание ряда документов», - добавил он.