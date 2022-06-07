Инвестиции Азербайджана в ненефтяной сектор Казахстана превысили 200 млн долларов - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Инвестиции Азербайджана с 1995 по 2021 годы в ненефтяной сектор Казахстана составили более 200 миллионов долларов, а Казахстана в ненефтяной сектор Азербайджана – порядка 100 миллионов долларов.

Об этом сказал на бизнес-форуме в рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Баку председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, передает во вторник Trend.

По его словам, в Азербайджане зарегистрировано свыше 15 тысяч компаний с иностранным капиталом.

«Среди них 159 компаний с казахстанским капиталом (в сферах промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и услуг). Азербайджанские компании так же представлены на казахстанском рынке», - сказал Мамедов.

Председатель правления отметил, что агентство придаёт большое значение расширению связей с профильными организациями Казахстана на уровне госучреждений, а также напрямую с бизнес-сообществами.

«Мы тесно сотрудничаем с Фондом развития предпринимательства «Даму», также наши делегации участвуют в национальной выставке «Улттыг Оним», проходящей ежегодно в городе Нур-Султан», - сказал Мамедов.

Кроме того, он отметил наличие интереса к привлечению казахстанского бизнеса в Азербайджан и готовности оказывать необходимое содействие.

«К услугам деловых людей наши центры развития малого и среднего бизнеса (более 20), оказывающие консультацию субъектам МСП, проводящие тренинги и инкубационные программы.

В 2021 году было проведено около 1,6 тысячи тренингов для более чем 23 тысяч участников, оказана поддержка в создании 76 новых субъектов МСП», - сказал Мамедов.