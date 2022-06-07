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Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)

Экономика Материалы 7 июня 2022 11:48
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)

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Завершился отбор кандидатов в программу Yelo IT Lab, ориентированную на молодых людей, которые видят себя в сфере информационных технологий и хотят развиваться в данном направлении. Широкий общественный интерес к программе с момента упоминания в СМИ свидетельствует о высоком спросе на такую социальную инициативу Yelo Bank. После подачи онлайн-заявок отбор кандидатов проводился в два этапа, включая тестирование и индивидуальное собеседование. Из более чем 1400 участников 35 наиболее подходящих людей получили право на участие в программе. Всех участников торжественно встретили в головном офисе Yelo Bank, где при участии руководства Банка состоялось само открытие, презентация проекта и экскурсия по офису.

По окончании 3-х месячной программы обучения отличившиеся выпускники будут обеспечены работой в Yelo Bank.

Программа поддерживается компанией “GNI Software”, специализирующейся на IT-решениях. Тренинги проводятся профессионалами Yelo Bank и “GNI Software” с использованием методологии Agile. Образование и опыт, полученные в Yelo IT Lab, помогут студентам развиваться индивидуально, улучшать свои способности, а также презентовать себя и свои проекты. Основной целью создания программы Yelo IT Lab является поддержка подготовки профессиональных IT-специалистов в нашей стране и развитие этого направления.

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Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
Стали известны участники программы Yelo It Lab (ФОТО)
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