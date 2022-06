Yelo Bank активно сотрудничает с университетами (ФОТО)

Одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank является инициирование проектов в поддержку молодежи. В связи с этим Банк успешно внедрил традицию сотрудничества с ведущими высшими учебными заведениями страны и продолжает активное участие в различных карьерных мероприятиях. Два последних проекта, в котором приняли участие сотрудники Yelo Bank, были организованы в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности и в Азербайджанском Государственном Аграрном Университете.

Сотни студентов и выпускников, принявшие участие на ярмарках вакансий, связались с представителями отдела рекрутинга Yelo Bank с целью получения информации о карьерных возможностях и имеющихся вакансиях в Банке. Всем интересующимся была представлена подробная презентация о процедурах подачи заявок и найма. Участники выставки также были проинформированы о ряде реализуемых Банком программ поддержки талантливой молодежи.

Yelo Bank предоставляет возможности для молодых людей, у которых есть определенные знания, но нет опыта работы. Соответственно, Yelo Bank поддерживает молодежь и в получении необходимого опыта. Следует отметить, что Банк запустил программу “Yelo IT Lab” для молодых людей, желающих построить карьеру в сфере IT. Также запланирован запуск традиционной программы летней стажировки Yelo Bank и реализация мобильного менторского проекта “Walk and Talk”.

