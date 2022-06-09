AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин

AccessBank присоединился к инициативе ООН Принципы Расширения Прав и Возможностей Женщин (WEPs). Глобальный договор ООН и Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанный Агентством ООН по Делам Женщин, информирует компании о международных стандартах в области труда и прав человека и побуждают предприятия продвигать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

В настоящее время в Азербайджане к вышеуказанной инициативе присоединились 11 компаний. AccessBank - первый азербайджанский банк, поддержавший эти принципы и начинающий внедрять их в своей работе.

Давид Циклаури, Председатель Правления AccessBank, сказал, что горд тем, что банк присоединился этой инициативе: «Как ведущий банк микрофинансирования в Азербайджане, мы ориентируемся на нужны малых и средних предпринимателей и считаем, что представительство женщин на всех уровнях управления бизнесом важно для будущего развития страны. Мы, коллектив AccessBank-а - за разнообразие и инклюзивность – как в нашей команде, так и в команде бизнесов, которые мы поддерживаем. Мы гордимся тем, что стали первым банком в Азербайджане, присоединившимся к Принципам расширения прав и возможностей женщин».

"Расширение экономических прав и возможностей женщин все чаще рассматривается в качестве предпосылки для достижения гендерного равенства, укрепления роли женщин и достижения устойчивого развития для всех,- согласно повестке дня по устойчивому развитию на период до 2030 года,- чтобы уменьшить неравенство. Как ПРООН, мы приглашаем азербайджанские компании присоединиться к инициативе WEPs для обеспечения гендерного равенства в мире бизнеса. Мы верим, что в партнерстве с частными компаниями мы добьемся поставленной цели" отметила и.о. Постоянного Представителя ПРООН в Азербайджане Чару Бист.

Инициатива WEPs реализуются в Азербайджане в рамках проекта ПРООН по расширению прав и возможностей женщин на Южном Кавказе. Проект финансируется Швейцарским Агентством Развития и Сотрудничества и Австрийским Агентством Развития. Основной целью проекта является укрепление экономического развития женщин, особенно женщин из малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения, и обеспечение их участия в процессе принятия решений. Одной из основных целей проекта является содействие участию частного сектора в продвижении гендерного равенства и повышение чувствительности к потребностям женщин путем продвижения Глобального Договора ООН.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).