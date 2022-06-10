Получите четыре карты от Халг Банк по цене одной премиум карты!

Премиум карты, предлагаемые Халг Банком, предоставляют своему владельцу множество дополнительных преимуществ как в повседневной жизни, так и во время путешествий. В рамках акции, которая продлится до 31.12.2022, каждый клиент, заказавший карты Visa Infinite или World MasterCard Black Edition в филиалах Халг Банка либо посредством ссылки на сайте https://cardorder.xalqbank. az/ получает возможность заказать бесплатно еще 3 премиум карты для членов семьи, друзей или знакомых. Клиент, участвующий в акции, оформляет заказ на основную карту, оплатив ее стоимость, и получает специальные промокоды для приобретения еще 3-х бесплатных карт.

Премиум карты Visa – это доступ в мир комфорта в любой стране. Премиум карты предоставляют владельцам возможность воспользоваться услугами Visa Global Assistance, бесплатным входом в бизнес-залы аэропортов по программе LoungeKey, международным страхованием путешествий, профессиональной услугой Visa Concierge, бесплатным быстрым проходом (Fast Track) в аэропортах, а также ​​услугой трансфера из аэропорта в отель.

Для держателей элитных карт World MasterCard Black Edition 24/7 доступны бесплатная услуга MasterCard Concierge 24/7 в любой точке мира, программа привилегий в путешествиях MasterCard Travel Rewards, более 1000 VIP-залов в аэропортах по всему миру и страховка на сумму 374 500 евро в рамках программы путешествий.

Подробная информация о продуктах и услугах доступна на официальных страницах Банка в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также в Информационном центре по номеру 138.