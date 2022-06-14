Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана и Paşa Holding создали венчурный фонд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и группа компаний Paşa Holding создали венчурный фонд.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии по презентации фонда принял участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Он подчеркнул, что создание совместного венчурного фонда с группой компаний Paşa Holding нацелено на будущее инновационной экосистемы страны.

«Мы верим, что фонд откроет широкие возможности для развития инновационной инфраструктуры, оптимизации бизнес-среды, привлечения иностранных инвесторов в страну и вывода местных проектов на зарубежные рынки», - сказал министр.

Отметим, что бюджет фонда составляет 11,3 миллиона манатов. Агентство инноваций и Paşa Holding выделили в бюджет фонда по пять миллионов манатов, индивидуальными предпринимателями были выделены 1,3 миллиона манатов.