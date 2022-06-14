До конца 2022 г. в Азербайджане планируется принять закон о развитии стартапов

БАКУ /Trend/ - До конца 2022 года в Азербайджане планируется принять закон о развитии стартапов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии по презентации венчурного фонда.

Он подчеркнул, что в стране планируется создать специальную зону для развития стартапов.

«Эта инициатива будет реализована в соответствии с законодательством Азербайджана. Соответствующий документ уже подготовлен и обсуждается в правительстве. Мы рассчитываем, что он будет принят до конца 2022 года», - добавил министр.

Отметим, что в Азербайджане создан венчурный фонд. Бюджет фонда составляет 11,3 миллиона манатов. Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Paşa Holding выделили в бюджет фонда по пять миллионов манатов, индивидуальными предпринимателями выделены 1,3 миллиона манатов.