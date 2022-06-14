Кредит от банка АВВ для работников медицины

Ко Дню медицинского работника 17 июня АВВ запустил новую кампанию. До 23 июня включительно каждый сотрудник системы здравоохранения сможет получить кредит наличными по процентной ставке от 14% годовых.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Годовая процентная ставка - от 14%

TamKart с кредитной линией на сумму 1000 манатов в подарок.

Многоцелевые потребительские кредиты доступны во всех филиалах АВВ. Для оформления кредита достаточно обратиться в любой филиал АВВ и предоставить удостоверение личности. Клиенты банка могут также заранее зарезервировать часы обслуживания на сайте Банка, чтобы избежать ожидания в очереди. Кроме того, владельцы зарплатных карт АВВ могут получить кредит онлайн через ABB mobile, не посещая отделений банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.