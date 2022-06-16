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Запуск TAP укрепит энергобезопасность Европы - Президент Албании

Экономика Материалы 16 июня 2022 11:28
Запуск TAP укрепит энергобезопасность Европы - Президент Албании

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Запуск Трансадриатического трубопровода (TAP) укрепит энергетическую безопасность Европы.

Об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме на тему «Угрозы глобальному миропорядку» сказал Президент Албании Илир Мета, передает Trend.

По его словам, на данный момент мир сталкивается с проблемами, проистекающими из ситуации в Украине, продолжающейся пандемии, энергетического кризиса и многого другого.

"Мы ожидаем, что война в Украине приведет к нехватке продовольствия уже в 2023 году. Энергетическая безопасность также находится под угрозой, что будет обсуждено в рамках форума", - сказал он.

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