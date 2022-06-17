Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд лучший в СНГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд возглавил рейтинг лучших аэропортов в Центральной Азии и странах СНГ, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Главная воздушная гавань Азербайджана в очередной раз удостоена престижной премии «Лучший аэропорт в Центральной Азии и СНГ» по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards 2022. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Также впервые в этом году бакинский аэропорт одержал победу в еще одной важной номинации - «Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ».

«Мы рады, что высококлассный сервис, предоставляемый Международным аэропортом Гейдар Алиев своим пассажирам, в очередной раз получил наивысшую оценку. Присужденные награды вновь подтверждают признание зарубежными коллегами наших заслуг и вклада в развитие авиационной индустрии Азербайджана», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Награды Skytrax за 2022 год основаны на опросе World Airport Survey, проведенного в более чем в 100 странах мира в течение 8-месячного периода с 2021 по 2022 годы. В ходе опроса оценивалось качество обслуживания пассажиров и услуг в аэропортах.

Среди них ключевые показатели эффективности - регистрация пассажиров, зоны прибытия и трансфера, контроля безопасности, шоппинга, паспортного контроля и вылета.

Премия World Airport Awards от Skytrax в мировой гражданской авиации является одной из наиболее престижных наград.

Рейтинг аэропортов формируется посредством исследования оценки качества обслуживания, аэропорты оцениваются по многочисленным критериям.

Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»