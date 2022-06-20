Ингушетия начнет инвестпроекты с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Власти Ингушетии намерены наладить сотрудничество в различных сферах по совместным проектам с Азербайджаном, Узбекистаном, Белоруссией, сообщил ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает Trend.

"В нашем инвестиционном портфеле 40 проектов, мы будем работать с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией. Недавно туда ездила делегация, мы изучаем потенциал и есть уже конкретные предложения, осенью уже будут реализованы первые планы. Планируем реализацию совместных проектов", - сказал Калиматов.