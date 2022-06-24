Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank

Вам нужна финансовая поддержка для развития собственного дела? Легко! Не изменяя принципу «клиент прежде всего», Yelo Bank предлагает яркие решения для вашего микробизнеса!

Для желающих создать или расширить свой бизнес Yelo Bank предлагает микрокредиты до 100 000 манатов. Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев, а льготный период — до 12 месяцев. И это не единственные причины оформить микрокредит именно в Yelo Bank, так как все предприниматели, желающие взять микрокредит, не несут таких дополнительных расходов, как страхование или открытие счета, а также при подаче заявки на кредит от них не требуется условный залог или осмотр дома. Кроме того, документация и процесс принятия решений производится быстро.

Yelo Bank также предоставляет владельцам микробизнеса возможность перевода кредитов на карту. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно всего один раз прийти в банк для получения бизнес-карты и оформления кредита. В дальнейшем кредитные средства будут перечисляться непосредственно на карточный счет. Отметим, что данная бизнес-карта выдается бесплатно.

Микрокредит от Yelo Bank поможет удовлетворить ваши финансовые потребности. А вам подходит наше выгодное предложение? Тогда заказывайте онлайн, не теряя времени: https://bit.ly/ylplx

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Yelo Bank - Яркий банкинг!