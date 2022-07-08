В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям (ФОТО)

Гурбан Байрамы является символом единства и солидарности мусульман всего мира. Этот праздник учит людей всегда нести и делиться добром. И в свою очередь Yelo Bank, который особо чтит добрые традиции праздника, провел по этому поводу социальную акцию. Представители малообеспеченных семей и социально уязвимых групп получили от Банка подарки по случаю Гурбан Байрамы. Следует отметить, что список граждан был предоставлен Обществом Красного Полумесяца Азербайджана.



Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank. Банк продолжит свои инициативные проекты по улучшению социального благосостояния населения Азербайджана.



Yelo Bank поздравляет наш народ со священным праздником Гурбан Байрамы, желает им счастья и благополучной жизни.



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