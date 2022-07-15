БАКУ /Trend/ - Турецкий Albayrak Holding заинтересован в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу глава Albayrak Holding Ахмет Албайрак на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Бакинским международным морским торговым портом.

По его словам, Albayrak Holding заинтересован в увеличении своих инвестиций в проекты в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях.

«Мы заинтересованы в ускорении восстановления Карабаха», - отметил Албайрак.