XalqKart — новая платежная карта, позволяющая заработать бесплатное топливо и кэшбэк при совершении любых платежей!

Один из ведущих банков страны - Халг Банк - представляет новые карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback, сочетающие в себе различные возможности и преимущества! Теперь пополнение счета и использование свободных средств на карте будет более выгодным. Владельцы XalqKart Petrol будут получать Oil-бонусы за любую безналичную операцию, совершенную в торговых обьектах и объектах сфер обслуживания, как в стране, так и за рубежом, а в дальнейшем менять эти бонусы на бесплатное топливо. Эта карта, обладающая уникальными условиями для автовладельцев и представленная со слоганом «Совершая покупки всюду, зарабатывайте PETROL!» позволяет Вам заработать Oil-бонусы в размере 3-х % от всех безналичных платежей и до 40 % при оплате в партнерской сети Банка. Заработанные Oil-бонусы обмениваются на топливо стоимостью 1 Oil = 1 AZN (манат) на всех автозаправочных пунктах Azpetrol. Таким образом, клиенты совершая ежедневные покупки могут экономить на расходе топлива для автомобилей.

XalqKart Cashback — это платежная карта, представленная сроком на 3 года, в 4 валютах (AZN/ USD/ EUR/ GBP), благодаря которой клиенты получают кэшбэк на выгодных условиях при совершении различных покупок. Ежедневные покупки и безналичные платежи, осуществляемые этой картой позволяют заработать 2 %, а платежи в партнерской сети Банка до 40% кэшбэка.

Кроме того, карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback в манатах позволяют клиентам ежемесячно получать дополнительный процентный доход 2 % на остаток на карточном счете, а также бесплатно обналичивать средства в банкоматах Халг Банка и пополнять баланс.

XalqKart можно заказать онлайн, либо в филиалах Халг Банка. Более подробную информацию о XalqKart можно получить перейдя по ссылкам: https://www.xalqbank.az/ru/for-life/services/cards/xalqkart-petrol/ , https://www.xalqbank.az/ru/for-life/services/cards/xalqkart-cashback/ ,

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить на официальных страницах Xalq Bank в Facebook и Instagram, а также на сайте www.xalqbank.az и в Информационном центре по номеру 138.