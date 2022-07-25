Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда

Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Банк продолжает положительную динамику по всем показателям. Согласно отчету, Yelo Bank завершил первые 6 месяцев года с чистой прибылью в размере 2.4 млн манатов.

Совокупные активы Банка увеличились на 216 миллионов манатов, то есть на 40% по сравнению с концом прошлого года и превысили 750 млн манатов.



Чистый процентный доход Банка за отчетный период увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил более 25 млн манатов. Непроцентные доходы увеличились в 4.3 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.



Также наблюдается заметный рост депозитного портфеля Банка. За последние 6 месяцев портфель увеличился на 156 млн и достиг 509 млн манатов. Быстрый рост числа новых клиентов среди привлеченных депозитов свидетельствует о том, что Банк привлекателен как по условиям, так и по качеству обслуживания.



С начала года кредитный портфель Банкa увеличился на 91 млн и достиг 537 млн манатов. Следует отметить, что основная часть кредитов была выдана по приоритетным направлениям деятельности Yelo Bank-а, а именно на финансирование малого и среднего бизнеса. В 2022-ом году более 9 тысячам клиентов были выданы бизнес кредиты на сумму 185 млн манатов, в результате портфель бизнес кредитов увеличился до 331 млн манатов, то есть на 28%. За этот же период более 11 тысячам клиентов были выданы потребительские кредиты на сумму 85 млн манатов, в результате кредитный портфель по данному направлению достиг 134 млн манатов. Почти 30% этих продаж были осуществлены через онлайн каналы.



Совокупный капитал Банка на отчетный период составил 91 млн манатов, что на 41 млн манатов больше нормативного требования. Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 15.45%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня – 9,52%, тем самым превышая требуемую норму по обоим показателям.



Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов прокомментировал финансовые результаты 2-го квартала следующим образом: «Высокая динамика роста кредитного и депозитного портфелей является основным показателем реализуемой нами стратегии развития. Наш банк и впредь будет активно поддерживать реальный сектор в качестве финансового партнера и способствовать развитию экономики Азербайджана в целом. Мы завершили полугодие с положительными результатами. За первые 2 квартала мы запустили несколько новых цифровых филиалов и внедрили инновативные банковские решения, облегчающие повседневную жизнь клиентов. Уверен, что, продолжая реализовывать эти новшества, до конца 2022 года мы добьемся еще больших успехов».

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