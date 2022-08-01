Состоялась 3-я процентная выплата по облигациям SOCAR (ФОТО)

Согласно информации компании "SOCAR Capital", очередная купонная выплата по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет, годовой доходностью в 4,5% и выплатой процентов по ежеквартальному графику была зачислена на счета владельцев облигаций 1 августа.

В результате третьей купонной выплаты новые облигации SOCAR, ставшие самой инвестируемой ценной бумагой за 9-месячный период их размещения на Бакинской фондовой бирже, принесли своим владельцам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций возрос до 3 миллионов 375 тысяч долларов США (по истечении 5 лет общий доход составит 22,5 миллиона долларов США).

Показателями высокого спроса на облигации SOCAR являются объем операций на вторичном рынке, превышающий 23 миллиона долларов США, осуществленные сделки, количество которых достигло 220 и превращение их в самый торгуемый корпоративно-финансовый инструмент.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5 и во всех зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях, обладают высокой ликвидностью, и их цена никогда не опускалась ниже номинальной стоимости (1000 долларов США).

Отметим, что 1 ноября 2022 года состоится очередная четвертая купонная выплата по облигациям SOCAR.

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