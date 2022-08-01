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Главы ответственных за транзитные грузоперевозки госструктур побывали в бакинском порту

Экономика Материалы 1 августа 2022 19:56 (UTC +04:00)
Главы ответственных за транзитные грузоперевозки госструктур побывали в бакинском порту

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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Шахин Багиров, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и другие ответственные лица этих структур посетили сегодня Бакинский порт.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе визита ответственные лица вышеуказанных структур ознакомились с процессами перевалки, оперативной транспортировки транзитных грузов в порту. Затем были обсуждены меры, проводимые для ускорения мультимодальных логистических операций и процессов перевалки грузов в рамках транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, и перспективы.

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