Главы ответственных за транзитные грузоперевозки госструктур побывали в бакинском порту

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Шахин Багиров, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и другие ответственные лица этих структур посетили сегодня Бакинский порт.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе визита ответственные лица вышеуказанных структур ознакомились с процессами перевалки, оперативной транспортировки транзитных грузов в порту. Затем были обсуждены меры, проводимые для ускорения мультимодальных логистических операций и процессов перевалки грузов в рамках транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, и перспективы.