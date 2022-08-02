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Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились активно использовать возможности ж/д Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс

Экономика Материалы 2 августа 2022 13:11 (UTC +04:00)
Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились активно использовать возможности ж/д Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились активно использовать все возможности железной дороги Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на пресс-конференции по итогам первой встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Trend.

По его словам, три страны готовы приложить совместные усилия для полной реализации потенциала сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта, включая все виды транспортных и транзитных коммуникаций.

«Делегации договорились углублять практическое взаимодействие в областях промышленной кооперации, цифровой экономики
и торговли», - сказал Норов.

Он отметил, что в этих целях планируется активно использовать все возможности железной дороги Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс, международных портов Турции и Азербайджана, а также транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

«В то же время стороны подчеркивают важность инициативы Узбекистана по строительству стратегической железнодорожной линии Термез–Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар и выражают поддержку проекту строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай», - сказал Норов.

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