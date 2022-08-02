Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора - МИД

БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Trend.

По его словам, особую актуальность приобретает стремление трех стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.

«Важное значение для Узбекистана имеет использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня мы активно работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. На саммите глав государств ШОС в Самарканде 15-16 сентября этого года планируется подписание соответствующего трехстороннего документа», - сказал Норов.

По его мнению, соединение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между тремя странами и расширит географию торговли из Китая в Европу.

«Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу», - сказал Норов.