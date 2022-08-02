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Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 2 августа 2022 16:27 (UTC +04:00)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

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Yelo Bank провел внутренний турнир по футболу, чтобы эффективно организовать время досуга своих сотрудников и повысить интерес к здоровому образу жизни и спорту. 20 команд, представляющих город Баку и регионы, испытали свои силы в турнире «OLEY Cup 2022». В напряженной и захватывающей борьбе за 3-е место встретились команды FIM и Сумгайыт. В результате команда Сумгайыт одержала победу. Последний матч между командами KBD-1 и Гарадаг, борющимися за звание чемпиона, запомнился очень интересными моментами. В итоге команда KBD-1 завоевала титул чемпиона «OLEY Cup 2022» с преимуществом в счете 4:1. Победителям турнира были вручены кубки, медали и денежные призы.

Следует отметить, что Yelo Bank уделяет особое внимание повышению командного духа среди своих сотрудников. В следующем году также планируется проведение турнира «OLEY Cup» и других внутренних мероприятий.

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Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
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