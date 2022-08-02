Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

Yelo Bank провел внутренний турнир по футболу, чтобы эффективно
организовать время досуга своих сотрудников и повысить интерес к
здоровому образу жизни и спорту. 20 команд, представляющих город
Баку и регионы, испытали свои силы в турнире «OLEY Cup 2022». В
напряженной и захватывающей борьбе за 3-е место встретились команды
FIM и Сумгайыт. В результате команда Сумгайыт одержала победу.
Последний матч между командами KBD-1 и Гарадаг, борющимися за
звание чемпиона, запомнился очень интересными моментами. В итоге
команда KBD-1 завоевала титул чемпиона «OLEY Cup 2022» с
преимуществом в счете 4:1. Победителям турнира были вручены кубки,
медали и денежные призы.
Следует отметить, что Yelo Bank уделяет особое внимание повышению командного духа среди своих сотрудников. В следующем году также планируется проведение турнира «OLEY Cup» и других внутренних мероприятий.
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