Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

Yelo Bank провел внутренний турнир по футболу, чтобы эффективно организовать время досуга своих сотрудников и повысить интерес к здоровому образу жизни и спорту. 20 команд, представляющих город Баку и регионы, испытали свои силы в турнире «OLEY Cup 2022». В напряженной и захватывающей борьбе за 3-е место встретились команды FIM и Сумгайыт. В результате команда Сумгайыт одержала победу. Последний матч между командами KBD-1 и Гарадаг, борющимися за звание чемпиона, запомнился очень интересными моментами. В итоге команда KBD-1 завоевала титул чемпиона «OLEY Cup 2022» с преимуществом в счете 4:1. Победителям турнира были вручены кубки, медали и денежные призы.



Следует отметить, что Yelo Bank уделяет особое внимание повышению командного духа среди своих сотрудников. В следующем году также планируется проведение турнира «OLEY Cup» и других внутренних мероприятий.



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