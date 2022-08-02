"Yay fürsəti" от банка АВВ теперь на еще более выгодных условиях!

БАКУ/Trend/ - Кампания “Yay fürsəti" от банка ABB продолжается на более выгодных условиях.

Согласно условиям кампании, которая продлится до 27 сентября, получение кредита наличными суммой до 30 000 манатов без какой-либо комиссии, сроком до 60 месяцев и по процентной ставке от 14%, теперь распространяется на всех желающих. Для этого достаточно обратиться в любой филиал Банка, предоставив удостоверение личности. Также клиенты, во избежание очередей, могут воспользоваться услугой

R@ndevu в соответвующем разделе официального сайта Банка.

Подачу заявки можно осуществить в том числе в режиме онлайн и получить кредит суммой до 20 000 манатов на тех же условиях. Лица, не являющиеся зарплатными клиентами банка ABB, также могут получить данный кредит в рамках кампании.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook