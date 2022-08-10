Azer Turk Bank продолжает выдачу льготных кредитов

Государственный Azer Turk Bank продолжает финансирование на льготных условиях, корпоративных клиентов и частных предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных сферах микро, малого и среднего бизнеса, тем самым оказывая поддержку их деятельности.

Потребности представителей бизнеса в финансировании удовлетворяются за счет широкого спектра кредитных продуктов, а также гарантий и аккредитивов. Azer Turk Bank, помимо кредитных продуктов, предоставляемых за счет собственных средств, как уполномоченная организация различных государственных фондов (Ипотечный и Кредитно-Гарантийный Фонд, Фонд Развития Предпринимательства, Аграрное Агентство Кредитования и Развития), предлагает своим клиентам гарантированные государством, льготные условия и долгосрочные кредиты, а также кредиты с субсидированными процентными расходами.

Посредством Azer Turk Bank предприниматели могут получить кредиты за счет средств фондов, в размере до 10 000 000 манатов с процентной ставкой от 5% годовых, в виде льготного кредита, оформленного на срок до 10 лет. Кроме того, также возможно получение субсидии в размерах до 40% и 60% от стоимости покупки необходимого оборудования и племенных животных, предпринимателями, ведущими деятельность в сфере сельского хозяйства.

Также владельцы микро, малого и среднего бизнеса могут воспользоваться кредитами на гибких и льготных условиях в «Центре кредитования малого и среднего бизнеса», действующем в филиале «Ясамал» (ул. И. Гутгашинли, 89).

Все кредиты можно заказать онлайн, на сайте Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.