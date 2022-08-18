В рамках БТК подписано соглашение об упрощении таможенных процедур (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 августа состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает Trend.

На заседании было подписано "Соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции об обмене первичной информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс".

С этой целью в Азербайджан прибыли делегации, возглавляемые замминистра торговли, руководителем таможенного управления Турции Рзой Туной Турагаем и гендиректором Службы доходов Грузии Леваном Какава.

Перед началом заседания делегации министерства торговли Турции и Службы доходов Грузии почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили венки к его могиле, а также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Гости почтили в Аллее шехидов память шехидов, возложили венки к памятнику “Вечный огонь”.

Затем на встречах в двустороннем формате между делегациями были обсуждены сотрудничество в таможенной сфере, вопросы, представляющие взаимный интерес.

Выступившие на заседании главы делегаций подчеркнули важность сотрудничества в таможенной сфере для легкой и быстрой реализации региональной и международной торговли и отметили, что соглашение внесет важный вклад в более эффективное налаживание деятельности в этом направлении.

От правительства Азербайджана соглашение подписали первый заместитель председателя ГТК, временно исполняющий обязанности председателя, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров, от правительства Турции - замминистра торговли, руководитель таможенного управления Рза Туна Турагай и от правительства Грузии - гендиректор Службы доходов Леван Какава.

Целью соглашения является осуществление электронного обмена первичными данными для упрощения таможенных процедур в отношении грузов, перемещаемых транзитом в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс через территорию всех трех государств.

Соглашение создаст важные возможности с точки зрения своевременной и эффективной перевозки грузов по железной дороге БТК, соединяющей трансъевропейские и трансъазиатские железнодорожные коридоры. Так, с организацией электронного обмена первичной информацией о товарах будут упрощены таможенные процедуры, ускорены процессы пересечения границы. В то же время за счет взаимно согласованных современных методов таможенного контроля будет сэкономлено время, что создаст условия для комфортного перемещения грузов. Соглашение, которое также имеет важное значение с точки зрения повышения привлекательности транспортных коридоров, окажет положительное влияние на увеличение логистических возможностей для экономических операторов, портов и сыграет важную роль в дальнейшем расширении транзитного потенциала нашей страны и региона.

(Перевод: Нубар Кулузаде)